Fenerbahçe'de Bissouma operasyonu başladı!

Yeni sezona güçlü bir orta saha takviyesiyle girmek isteyen Fenerbahçe, Premier League ekibi Tottenham'ın Malili yıldızı Yves Bissouma için harekete geçti.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertlilerin yetkilendirdiği bir temsilcinin, transfer görüşmelerini yürütmek üzere Londra'ya gittiği öğrenildi.



MOURINHO ÇOK İSTİYOR



Fenerbahçe, Bissouma'nın transferiyle birlikte Amrabat'ın ayrılığına izin verecek. Mourinho, Şampiyonlar Ligi elemesi nedeniyle bu transferin kısa süre içinde bitmesini istiyor.



PERFORMANSI



Tottenham'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Yves Bissouma, geçen sezon lig, kupa ve Avrupa'da toplam 44 maça çıktı.







