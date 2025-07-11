11 Temmuz
Bohemian FC-Galway United FC
21:45
11 Temmuz
Waterford FC-Cork City
21:45
11 Temmuz
Aldosivi-Central Cordoba de Santiago
21:30
12 Temmuz
Talleres-San Lorenzo
02:00
11 Temmuz
Dynamo Kiev-West Bromwich
1-1

Fenerbahçe'de Bissouma operasyonu başladı!

Fenerbahçe, Tottenham'ın yıldız ismi Yves Bissouma için Londra'ya temsilci gönderdi.

calendar 11 Temmuz 2025 17:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Bissouma operasyonu başladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Yeni sezona güçlü bir orta saha takviyesiyle girmek isteyen Fenerbahçe, Premier League ekibi Tottenham'ın Malili yıldızı Yves Bissouma için harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertlilerin yetkilendirdiği bir temsilcinin, transfer görüşmelerini yürütmek üzere Londra'ya gittiği öğrenildi.

MOURINHO ÇOK İSTİYOR

Fenerbahçe, Bissouma'nın transferiyle birlikte Amrabat'ın ayrılığına izin verecek. Mourinho, Şampiyonlar Ligi elemesi nedeniyle bu transferin kısa süre içinde bitmesini istiyor.

PERFORMANSI

Tottenham'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Yves Bissouma, geçen sezon lig, kupa ve Avrupa'da toplam 44 maça çıktı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.