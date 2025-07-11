Manchester United'da gözden düşen Jadon Sancho, Juventus ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı.
La Stampa'nın haberine göre; İngiliz devinin oyuncuyu bırakmaya hazır olduğu belirtilirken, Sancho'nun ayrılık için 4.3 milyon sterlinlik bir fesih tazminatı talep ettiği öne sürüldü.
Juventus cephesi transferi tamamlamak için Manchester United ile temaslarını sürdürürken, bu maddi pürüzün kısa süre içinde çözülmesi bekleniyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Chelsea'de 41 maçta süre alan Sancho, 5 gol 8 asistlik performans sergiledi.
Jadon Sancho, Juventus ile anlaştı!
Sancho, Juventus'la anlaştı ancak ayrılık için Manchester United'dan 4.3 milyon sterlin istiyor.
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Manchester United'da gözden düşen Jadon Sancho, Juventus ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı.
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