Semih Şentürk: 'Fenerbahçe'de ruh yok!'

"HER TEKLİFE AÇIĞIZ!"

HAYALİNİ AÇIKLADI!

"BİZİM ZAMANIMIZDAKİ RUH YOK!"

"AVRUPA'DA BU KADAR OYUNCU YOKTU"

🎙️Semih Şentürk: "İsteğim Fenerbahçe A Takımı'nda yardımcı antrenör olarak başlamak.



◾️ Fenerbahçe'de bizim zamanımızdaki ruhu göremiyorum. Altyapıda çalışırken de şahit oldum.



◾️ Cenk Tosun'dan nöbetçi golcü olmasını beklerdim. Ama şans bulamadı ona da üzülüyorum." pic.twitter.com/lusjX6CbXH



— Sporx (@sporx) July 11, 2025