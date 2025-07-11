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Spotify kapanacak mı 2025? Müzik ve podcast platformu Spotify Türkiye'den çekiliyor mu?
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2025 16:45 -
Güncelleme Tarihi:
11 Temmuz 2025 16:45
Spotify kapanacak mı 2025? Müzik ve podcast platformu Spotify Türkiye'den çekiliyor mu?
Dijital müzik, podcast ve video platformu Spotify'ın Türkiye'deki geleceği konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Daha önce hakkında Rekabet Kurumu tarafından inceleme başlatılan platformdan açıklama geldi. The Times'a konuşan şirket yetkilileri her türlü senaryonun masada olduğunu bildirdi. Peki, Spotify Türkiye'den çekilecek mi, kapanacak mı? Spotify hakkında son gelişmeler...
Spotify, pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de en çok kullanıcısı olan platformlardan. Ancak Rekabet Kurumu tarafından başlatılan incelemede görünürlük ve telif ücretleri konusunda adil davranmadığına dair detaylı çalışma yapılacağı bildirilmişti. Spotify ise konunun neticelenmesi için çalıştıklarını ifade eden bir açıklamada bulunmuştu. Ancak The Times'a konuşan Spotify yetkililerinin son açıklamaları yeni sorular gündeme getirdi.
SPOTİFY TÜRKİYE'DE KAPANACAK MI?
Spotify hakkında geçtiğimiz haftalarda Rekabet Kurumu tarafından inceleme başlatılmıştı. İnceleme, sanatçıların bir bölümüne telif ve daha çok gösterim konusunda ayrıcalık tanındığına yönelik olduğu da bildirildi. Spotify ise inceleme konusunda yapıcı bir çözüme ulaşmak için çalıştıklarını duyurmuş ve yasal gerekliliklere uygun şekilde faaliyetlerini yürüttüklerini eklemişti.
Son olarak The Times'a konuşan Spotify yetkilileri ise ''Pazardaki faaliyetlerini askıya almak ya da Türkiye'den tamamen çıkmak'' gibi seçeneklerin de gündemlerinde olduğunu ifade ettiler. Türk yetkililerle işbirliği için çözüm arayışlarının sürdüğü belirtildi.
SPOTİFY NEDİR?
Müzik veri akışı ve podcast platformu olarak 23 Nisan 2006'da Stockholm'da kuruldu. Platformu Spotify AB adlı şirket geliştirmiştir. Şirketin genel merkezi Londra'da, araştırma ve geliştirme merkezi ise Stockholm'da yer alıyor. 2008 yılında herkesin kullanımına açıldı. 2010 yılında Dünya Ekonomi Forumu, Spotify'ı Teknoloji Öncüsü olarka ilan etti. 24 Eylül 2013 tarihinde ise Türkiye'de kullanılmaya başlandı.
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