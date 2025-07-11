Haber Tarihi: 11 Temmuz 2025 17:41 - Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2025 17:41

MTV taksit ödeme nasıl yapılır? 2025 MTV 2. taksit son ödeme tarihi: Motorlu Taşıtlar Vergisi taksidi hesaplama

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tescil edilmiş tüm motorlu taşıtlardan her sene alınan bir vergi türüdür. MTV Ocak ve temmuz dönemlerinde iki taksit halinde tahsil edilir. Taksit tutarı ise araç tipi, aracın yaşı, motor hacmi ve araç tescil yılına göre değişiklik gösteriyor. 202 Temmuz MTV 2. taksit ödemesi ne zaman bitiyor?

MTV taksit ödeme nasıl yapılır? 2025 MTV 2. taksit son ödeme tarihi: Motorlu Taşıtlar Vergisi taksidi hesaplama
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Araç sahipleri, MTV taksit ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığı, ivd.gib.gov.tr adresi ve banka hesapları aracılığı ile yapabiliyor. Yılda iki taksitle ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi temmuz ödemesi için son tarih arayışı başladı. İşte, MTV son ödeme tarihi...

MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) temmuz taksitlerininson ödeme günü 31 Temmuz olarak duyuruldu.

MTV TAKSİT ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV taksit ödemeleri plaka bilgisi ile beraber anlaşmalı banka şubeleri ve internet bankacılığından yapılabilir.

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresinden, GİB mobil uygulamasından da ödeme yapılabilir.

E-devlet 'https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-motorlu-tasitlar-vergisi-sorgulama-ve-kredi-karti-ile-odeme'' aracılığı ile de MTV taksit ödemesi gerçekleştirilir.
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