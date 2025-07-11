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Tuncay Azaphan son yolculuğuna uğurlandı

Tunç Holding'in vefat eden kurucusu ve onursal başkanı Tuncay Azaphan'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Yeni Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedildi.

calendar 11 Temmuz 2025 16:25 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2025 16:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tuncay Azaphan son yolculuğuna uğurlandı
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Tunç Holding'in vefat eden kurucusu ve onursal başkanı Tuncay Azaphan son yolculuğuna uğurlandı.

Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'ndeki cenaze namazına Ankara Valisi Vasip Şahin, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Azaphan Ailesi ve Tuncay Azaphan'ın sevenleri katıldı.

Cenaze namazı öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, merhum Tuncay Azaphan'ın oğlu Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan'a taziyelerini iletip bir süre sohbet etti.


Dursun Özbek ve Dinçer Azaphan, cenaze namazı öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Dinçer Azaphan'ın çok iyi bir Galatasaraylı olduğunu belirterek sözlerine başlayan Özbek, "Kendisi camiaya her zaman her konuda destek vermeye hazır bir kardeşimiz. Babasına rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Bütün aileye sabır diliyorum. Buradaki insanlar, Dinçer'i ve aileyi ne kadar sevdiklerini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Dinçer Azaphan ise konuşmakta güçlük çektiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Başkanımıza ve buraya gelen herkese çok teşekkür ederiz. Maalesef babamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Dursun başkanım yeni ameliyat oldu, bugün buraya geldi. Bizi her zaman onurlandırdı, onurlandırmaya da devam ediyor. Allah razı olsun."

Tuncay Azaphan'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Yeni Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedildi.

 

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