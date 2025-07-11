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Wilson Samake, Bandırmaspor'da!

Bandırmaspor, Rennes forması giyen Wilson Samake'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 11 Temmuz 2025 16:29 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2025 16:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Wilson Samake, Bandırmaspor'da!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Malili futbolcu Wilson Samake'yi kadrosuna dahil etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 21 yaşındaki santrafor ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Samake, daha önce Fransa'nın Rennes ve Chateauroux takımlarının formasını giydi.

 
 
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