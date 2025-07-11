Haber Tarihi: 11 Temmuz 2025 17:12 - Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2025 17:12

Magnum çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Her yıl büyük ilgi gören Magnum kampanyası 2025 yılında da heyecanla devam ediyor. Promosyonlu Magnum ürünlerinin çubuklarında yer alan şifreleri www.magnum.com.tr adresinden ya da SMS yoluyla gönderen katılımcılar, büyük ödüller için heyecanla çekiliş gününü bekliyor. Peki Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Magnum çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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Magnum'un her yıl büyük ilgi gören yaz kampanyasında geri sayım başladı. 2025 yılı 1. dönem Porsche Taycan çekilişi, kısa bir süre sonra noter huzurunda gerçekleştirilecek. Magnum'un bu yılki kampanyasında, dondurma çubuklarındaki özel kodları Magnum.com.tr üzerinden veya SMS yoluyla gönderen katılımcılar, lüks elektrikli otomobil Porsche Taycan kazanma şansı yakalıyor.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇ TARİHİ VE SAATİ

Kazananlara ait çekiliş sonuçları ise 12 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. Bununla birlikte sırasıyla 2. ve 3. dönem sonuç açıklamaları da şu tarihlerde olacak:

2. dönem: 13 Eylül 2025

3. dönem: 8 Kasım 2025

Çekilişler her dönem için saat 11:00'de, İstanbul'daki U2 Tanıtım ofisinde açık noter huzurunda yapılıyor.

CANLI KURAYI KAÇIRANLAR İÇİN

Canlı yayın ardından resmi internet adresinden duyuru paylaşılacak. Çekiliş sonuçları, canlı yayının ardından magnum.com.tr adresinde ve kampanya şartlarında belirtilen süre içinde ilan edilecek. Katılımcılar, sonuçları aynı zamanda e-posta veya SMS yoluyla da öğrenebilecek.

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