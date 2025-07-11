Chelsea'de Jackson için veda ihtimali!

Chelsea forması giyen Nicolas Jackson için ayrılık ihtimali bulunuyor.



Romano'nun haberine göre, 24 yaşındaki futbolcu ile Milan ve bazı Premier Lig ekipleri ilgileniyor.



Milan'ın, Jackson için girişimde bulunduğu ancak İtalyan ekibinin, Chelsea'nin bonservis beklentisini yüksek bulduğu yazıldı.



Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Nicolas Jackson'ın Chelsea ile sözleşmesi 2033 yılına kadar devam ediyor.



Chelsea'de geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 12 gol attı ve 6 asist yaptı.



