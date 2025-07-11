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Galatasaray'dan Osimhen'e 70 milyon euro!

Galatasaray, Victor Osimhen transferi için Napoli'ye toplam 70 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. İşte ayrıntılar...

calendar 11 Temmuz 2025 16:21 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2025 16:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Osimhen'e 70 milyon euro!
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Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'i transfer etmek için girişimlerine devam ediyor.

Romano'nun haberine göre, Galatasaray, Osimhen için Napoli'ye yeni bir teklif sundu.

70 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılıların Osimhen için yaptığı teklifin 70 milyon euro olduğu ve bu teklifin içerisinde taksitlerle birlikte ödeme garantisi olduğu yazıldı.

CEVAP BEKLENİYOR

Galatasaray ve Napoli arasında Osimhen transferi için görüşmeler devam ediyor. Napoli, Galatasaray'ın bu teklifinin ardından Osimhen için kararını verecek.

Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı iki kupada büyük pay sahibi olan Osimhen, sarı-kırmızılılarda çıktığı 41 maçta 37 gol attı ve 8 asist yaptı.

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