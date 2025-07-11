Arsenal'e Madueke'de mutlu son: 57 Milyon Euro!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal transfer çalışmalarını sürdürüyor. Londra ekibinin son olarak Chelsea forması giyen Noni Madueke transferini bitirdiği öne sürüldü.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Arsenal, Madueke transferini bitirdi. Haberde transferin 57 milyon Euro karşılığında gerçekleştiği belirtildi. 23 yaşındaki İngiliz sağ kanadın imza atmak için Londra'ya uçtuğu aktarıldı.



GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?



Chelsea ile geçtiğimiz sezon 46 maça çıkan yıldız kanat, 11 gol ve 5 asist kaydetti.