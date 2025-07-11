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Trabzonspor, Tres Anthony Tinkle'yi kadrosuna kattı

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Trabzonspor, ABD'li kısa forvet Tres Anthony Tinkle'yi transfer etti.

calendar 11 Temmuz 2025 16:45 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2025 16:46
Haber: AA, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor, Tres Anthony Tinkle'yi kadrosuna kattı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, ABD'li kısa forvet Tres Anthony Tinkle'yi kadrosuna kattı.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı "Hoş geldin Tres Tinkle" paylaşımıyla 29 yaşındaki oyuncuyu transfer ettiğini duyurdu.

Geçen sezonu Darüşşafaka formasıyla geçiren ABD'li oyuncu, maç başına 15,4 sayı, 6,5 ribaunt ve 1,8 asistlik istatistikle oynadı.

Trabzonspor, ayrıca kaptan Ali Can Güney ile de 1 sezonluğuna yeniden anlaştı.

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