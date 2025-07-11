Trabzonspor, Tres Anthony Tinkle'yi kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, ABD'li kısa forvet Tres Anthony Tinkle'yi kadrosuna kattı.



Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı "Hoş geldin Tres Tinkle" paylaşımıyla 29 yaşındaki oyuncuyu transfer ettiğini duyurdu.



Geçen sezonu Darüşşafaka formasıyla geçiren ABD'li oyuncu, maç başına 15,4 sayı, 6,5 ribaunt ve 1,8 asistlik istatistikle oynadı.



Trabzonspor, ayrıca kaptan Ali Can Güney ile de 1 sezonluğuna yeniden anlaştı.



