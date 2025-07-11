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Kasımpaşa'dan iki transfer

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hoffenheim'den Atilla Szalai'yi ve Adana Demirspor'dan Yusuf Barasi'yi kadrosuna kattı.

calendar 11 Temmuz 2025 17:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Kasimpasa.com.tr
Kasımpaşa'dan iki transfer
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, transferde çalışmalarını hızlandırdı.

2025-2026 sezonu için güçlü bir takım kurmak isteyen Kasımpaşa, Hoffenheim oyuncusu Atilla Szalai'yi kadrosuna kiralık katarken, Adana Demirspor oyuncu Yusuf Barasi'yi ise bonservisi ile kadrosuna kattı.

SZALAİ LİGE GERİ DÖNDÜ

Kasımpaşa'nın kiralık kadrosuna kattığı Atilla Szalai, Türkiye Ligi'ne yabancı bir isim değil.

Szalai, 2020-2021 sezonunun kış transfer döneminde Apoel Limassol'den Fenerbahçe'ye 3.86 milyon euro karşılığında gelmişti.

Daha sonrasında 2.5 sezon Süper Lig'de top koşturan oyuncu, 12.3 milyon euro karşılığında Hoffenheim'a transfer olmuştu.

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