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Pierluigi Collina, yeni teknolojilerden memnun

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kullanılan teknolojilerden oldukça memnun olduğunu belirtti.

calendar 11 Temmuz 2025 15:33 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2025 15:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Pierluigi Collina, yeni teknolojilerden memnun
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FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kullanılan teknolojilerden memnuniyetini dile getirdi.

FIFA'nın resmi sitesine röportaj veren Collina, vücut kameralarının oyuna oldukça olumlu yansıdığını vurgulayarak, "Hakemin sahada gördüklerini görme imkanımız oldu. Bu sadece eğlence amaçlı değil, aynı zamanda hakemleri eğitmek ve sahada neden bir şeyin görülmediğini açıklamak için de yapıldı." ifadelerini kullandı.

Pierluigi Collina, kalecilerin zaman geçirmesini önlemek amacıyla getirilen yeni sekiz saniye kuralı için de "Çok başarılı oldu; maçın temposu arttı. Kaleci topu ellerinde çok uzun süre tutarak zaman kaybetmedik. Bu daha önceki maçlarda sık sık olan bir durumdu." değerlendirmesinde bulundu.


Yarı otomatik ofsayt teknolojisinin katkısına da değinen Collina, şunları kaydetti:

"Yarı, açık bir ofsayt pozisyonu olduğunda çok önceden yardımcı hakemlere gitti. Yani, çok iyi işledi, goller doğru bir şekilde geçersiz sayıldı. Yarı otomatik ofsayt teknolojisiyle desteklenen doğru kararlar da aldık. Bundan dolayı çok mutluyuz, çok memnunuz."

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası pazar günü Paris Saint-Germain ve Chelsea arasında oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

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