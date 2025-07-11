11 Temmuz
Bohemian FC-Galway United FC
21:45
11 Temmuz
Waterford FC-Cork City
21:45
11 Temmuz
Aldosivi-Central Cordoba de Santiago
21:30
12 Temmuz
Talleres-San Lorenzo
02:00
11 Temmuz
Dynamo Kiev-West Bromwich
1-1

Göztepe, Arda Özçimen'i Bandırmaspor'a kiraladı!

Göztepe, genç kalecisi Arda Özçimen'i 1 yıllığına Bandırmaspor'a kiraladığını açıkladı.

calendar 11 Temmuz 2025 16:52 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2025 17:10
Haber: DHA, Fotoğraf: Goztepe.org.tr
Göztepe, Arda Özçimen'i Bandırmaspor'a kiraladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe, altyapı patentli kalecisi Arda Özçimen'in sezon sonuna kadar Bandırmaspor'a kiralandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, genç kaleciye başarılar diledi.

Göztepe altyapısında yetişerek 5 yıldır A takımda yedek kaleci olarak görev yapan 23 yaşındaki Arda'nın adı bir süredir 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'la anılıyordu.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.