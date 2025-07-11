Göztepe, Arda Özçimen'i Bandırmaspor'a kiraladı!

Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe, altyapı patentli kalecisi Arda Özçimen'in sezon sonuna kadar Bandırmaspor'a kiralandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüp, genç kaleciye başarılar diledi.
Göztepe altyapısında yetişerek 5 yıldır A takımda yedek kaleci olarak görev yapan 23 yaşındaki Arda'nın adı bir süredir 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'la anılıyordu.
Sarı-kırmızılı kulüp, genç kaleciye başarılar diledi.
Göztepe altyapısında yetişerek 5 yıldır A takımda yedek kaleci olarak görev yapan 23 yaşındaki Arda'nın adı bir süredir 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'la anılıyordu.