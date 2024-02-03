Milan, 81'de 3 puanı kopardı

Serie A'nın 23. haftasında Milan deplasmanda Frosinone'yi 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Milan, 81'de 3 puanı kopardı
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03 Şubat 2024 22:13
Serie A'nın 23. haftasında Stefano Pioli'nin ekibi Milan deplasmanda Eusebio Di Francesco'nun yönetimindeki Frosinone ile karşılaştı.

Benito Stirpe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Milan, 2-1 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanmayı bildi. Milan'ın gollerini 17. dakikada Olivier Giroud, 72. dakikada Matteo Gabbia ve 81. dakikada Luka Jovic kaydetti.

Frosinone'nin gollerini ise 24. dakikada penaltıdan Matias Soule ve 65. dakikada Luca Mazzitelli kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Milan 49 puana ulaşırken, Frosinone 23 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Milan evinde Napoli'yi ağırlarken, Frosinone deplasmanda Fiorentina'ya konuk olacak.

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