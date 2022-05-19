Miguel Crespo'ya, İspanya'dan dev teklif!

Spor Toto Süper Lig'de ikincilik için büyük bir avantaja sahip olan Fenerbahçe'de, önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.



Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği performansla göz dolduran Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo için Atletico Madrid'in 15 milyon euroluk teklif hazırladığı iddia edildi.



Crespo'nun bir süredir Atletico Madrid tarafından izlendiği bilinirken başkan Ali Koç, "Crespo'ya devre arası İspanya'dan çok ciddi bir teklif geldi. Benim bile kafam karıştı" ifadelerini kullanmıştı. Madrid cephesinin sezonun bitimiyle birlikte Fenerbahçe ile masaya oturmayı planladığı belirtiliyor.



25 yaşındaki Crespo, bu sezon sarı-lacivertli ekiple toplamda 29 maça çıktı ve 3 gol 3 asistle oynadı.

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