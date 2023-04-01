Midtsjö: "Amacımız şampiyonluk"

Adana Demirspor karşısında Galatasaray'ın ilk golünü atan Fredrik Midtsjö maçın ardından görüşlerini aktardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Midtsjö: 'Amacımız şampiyonluk'
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01 Nisan 2023 22:53
Galatasaray forması giyen Fredrik Midtsjö, Adana Demirspor maçının ardından konuştu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yapan Midtsjö, şu ifadeleri kullandı;

"Uzun zaman olmuştu gol attığım, iyi oldu bu gol. Takım için de iyi oldu. Amaç şampiyon olmak. 14 galibiyet üstüne 1 kayıp yaşadık. Burada harika bir atmosfer ve taraftar var. Onlara layık şekilde oynamaya devam edeceğiz."

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