Mertens: 'Şans yanımızda değildi'

Galatasaray'da Dries Mertens, Adana Demirspor karşılaşmasındaki beraberliği değerlendirdi.
Kısa bir açıklama yapan Belçikalı yıldız, şu ifadeleri kullandı;
"Bugün şans yanımızda değildi. Gol için iyi fırsatlar yakaladık ancak bunları skora çeviremedik. Bugünün problemi bizim açımızdan buydu. Bir sonraki maçlarda kazanmaya devam etmek için sıkı çalışacağız."
Kısa bir açıklama yapan Belçikalı yıldız, şu ifadeleri kullandı;
"Bugün şans yanımızda değildi. Gol için iyi fırsatlar yakaladık ancak bunları skora çeviremedik. Bugünün problemi bizim açımızdan buydu. Bir sonraki maçlarda kazanmaya devam etmek için sıkı çalışacağız."
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