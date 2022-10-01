Mertens: 'Şans yanımızda değildi'

Galatasaray'da Dries Mertens, Adana Demirspor karşılaşmasındaki beraberliği değerlendirdi.



Kısa bir açıklama yapan Belçikalı yıldız, şu ifadeleri kullandı;



"Bugün şans yanımızda değildi. Gol için iyi fırsatlar yakaladık ancak bunları skora çeviremedik. Bugünün problemi bizim açımızdan buydu. Bir sonraki maçlarda kazanmaya devam etmek için sıkı çalışacağız."





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