Mertens: "Şans yanımızda değildi"

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Adana Demirspor mücadelesi sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Mertens: 'Şans yanımızda değildi'
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01 Ekim 2022 23:13
Galatasaray'da Dries Mertens, Adana Demirspor karşılaşmasındaki beraberliği değerlendirdi.

Kısa bir açıklama yapan Belçikalı yıldız, şu ifadeleri kullandı;

"Bugün şans yanımızda değildi. Gol için iyi fırsatlar yakaladık ancak bunları skora çeviremedik. Bugünün problemi bizim açımızdan buydu. Bir sonraki maçlarda kazanmaya devam etmek için sıkı çalışacağız."

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