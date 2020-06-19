Merih Demiral, tekrar CL listesine giriyor!

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Sami Khedira'yı çıkararak Merih Demiral'ı tekrar Şampiyonlar Ligi listesine alacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Merih Demiral, tekrar CL listesine giriyor!
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19 Haziran 2020 14:48
Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Merih Demiral'ı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne tekrar kaydettirme kararı aldı.

TuttoSport'ta yer alan habere göre; 12 Ocak'ta oynanan Roma - Juventus maçında sakatlanarak sezonu kapatan Merih, Şampiyonlar Ligi listesinden çıkarıldı. Yerine Sami Khedira eklendi.

UEFA'nın ağustos ayında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları için katılımcı takımlara 3 yeni oyuncu bildirme ve değişiklik yapma hakkı tanıması sonrası Sarri, Merih Demiral'ı tekrar kadroya ekleme kararı aldı. Merih Demiral'ın kadroya eklenmesi sonrası Sami Khedira, tekrar listeden çıkarılacak.

TEMMUZ ORTASINDA DÖNECEK

Juventus, Merih Demiral için temmuzun ikinci haftasında takımla birlikte çalışmalara başlayacağına dair son bir güncelleme yapmıştı.

LYON MAÇINDA SAHADA OLABİLİR

Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda mücadele eden Juventus, 7 Ağustos Cuma günü Olimpik Lyon ile rövanş maçına çıkacak. İtalyan devi, Fransa'da oynanan ilk maçı 1-0 kaybetmişti.



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