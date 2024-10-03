Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları maçta tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.Memik Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige galibiyetle başladıklarını ancak devam eden haftalarda puan kayıpları yaşadıklarını söyledi.Genç oyunculardan kurulu bir takım olduklarını dile getiren Yılmaz, "." diye konuştu.Sportif başarıya ihtiyaçları olduğunun altını çizen Yılmaz, "" ifadelerini kullandı.Memik Yılmaz, Beşiktaş maçında tüm Gaziantep halkını yanlarında görmek istediklerini anlatarak, şunları kaydetti: