Melikgazi Kayseri, Kübra Erat'ı renklerine bağladı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, Kübra Erat'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Melikgazi Kayseri, Kübra Erat'ı renklerine bağladı
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10 Haziran 2024 18:41
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Kübra Erat'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon İlkem Yapı Tarsusspor forması giyen 1,70 metre boyunda ve 29 yaşındaki Erat ile gelecek sezonun sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Kübra Erat, oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.

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