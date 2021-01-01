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McLemore resmi olarak Lakers'ta, Perşembe siftah yapabilir!

Los Angeles Lakers, Ben McLemore'un kadroya eklendiğini resmi olarak duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers, Ben McLemore'un kadroya eklendiğini resmi olarak duyurdu.

Takım politikası gereği, Lakers anlaşmanın herhangi bir şartını açıklamamış olsa da, The Athletic'ten Shams Charania, McLemore'un sezonun geri kalanında Lakers'ta kalacağını bildirdi.

McLemore'un başlangıçta Lakers ile ilk maçına ne zaman çıkacağı belli değildi, ancak başantrenör Frank Vogel, 28 yaşındaki oyuncunun Perşembe geceki Miami Heat maçında yeni ekibine hemen katılabileceğini açıkladı:

"Anladığım kadarıyla, halen bazı şeyleri açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Ama sanırım Miami'de bize katılacak. Yarın antrenman yapmayacağız, ancak teste girmesi ve bu testin planlandığı gibi gitmesi şartıyla, bize hemen katılabileceğini düşünüyorum."

McLemore bu sezon Houston Rockets formasıyla 7.4 sayı, 2.1 ribaund ve 0.9 asist ortalamaları yakalamıştı.


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