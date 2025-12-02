02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
0-017'
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
15:30
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Numancia-Mallorca
21:00
02 Aralık
Ebro-Osasuna
21:00
02 Aralık
Navalcarnero-Getafe
23:00
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Mazzulla'ya göre Tatum'ın dönüş tarihi halen belirsiz

Boston Celtics koçu Joe Mazzulla, Jayson Tatum'ın aşil tendon sakatlığından dönüş takvimi konusunda henüz net bir beklenti oluşturamadıklarını açık bir dille ifade etti.

Mazzulla'ya göre Tatum'ın dönüş tarihi halen belirsiz
Geçtiğimiz sezon play-off'larda sağ aşil tendonunu koparan Tatum, bu tip sakatlıklarda sık görüldüğü üzere yaklaşık bir yıllık iyileşme süreci gerektiriyor.

Mazzulla, Marc J. Spears'a yaptığı açıklamada,
"Hiçbir fikrim yok. Hiç düşünmedim bile. Tek önemsediğim şey onun takımın bir parçası olması ve bu durum onun karakterinin bir göstergesi," dedi.


Tatum, parkelerden uzak olmasına rağmen takımdan kopmayarak seyahatlere katılıyor, idmanlarda çalışıyor, film odasında bulunuyor ve şut antrenmanlarında yer alıyor. Koç, bu durumu şu sözlerle anlattı:
"Her maçta benchte. Seyahatlerde bizimle. Antrenmanlarda çalışıyor. Taktik odalarında bulunuyor. Her antrenman öncesi orada. Liderliğini varlığıyla yapıyor. Ne zaman döneceği belirsiz olsa bile geri dönüşüne böyle hazırlanıyor. Önemli olan tek şey bu."

Mazzulla, böyle dönemlerde takımın birlik içinde kalmasının önemine değinerek Tatum'ın bu konuda mükemmel bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Tatum'ın yokluğunda Celtics'in potansiyeli sınırlı kalmış durumda. Doğu Konferansı'nda 11-9'luk dereceleriyle sekizinci sırada yer alan Boston, play-off yarışında üst sıraları hedeflemeye devam ediyor.

