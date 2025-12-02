Boston Celtics koçu Joe Mazzulla, Jayson Tatum'ın aşil tendon sakatlığından dönüş takvimi konusunda henüz net bir beklenti oluşturamadıklarını açık bir dille ifade etti.Geçtiğimiz sezon play-off'larda sağ aşil tendonunu koparan Tatum, bu tip sakatlıklarda sık görüldüğü üzere yaklaşık bir yıllık iyileşme süreci gerektiriyor.Mazzulla, Marc J. Spears'a yaptığı açıklamada,dedi.Tatum, parkelerden uzak olmasına rağmen takımdan kopmayarak seyahatlere katılıyor, idmanlarda çalışıyor, film odasında bulunuyor ve şut antrenmanlarında yer alıyor. Koç, bu durumu şu sözlerle anlattı:Mazzulla, böyle dönemlerde takımın birlik içinde kalmasının önemine değinerek Tatum'ın bu konuda mükemmel bir örnek teşkil ettiğini söyledi.Tatum'ın yokluğunda Celtics'in potansiyeli sınırlı kalmış durumda. Doğu Konferansı'nda 11-9'luk dereceleriyle sekizinci sırada yer alan Boston, play-off yarışında üst sıraları hedeflemeye devam ediyor.