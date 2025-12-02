Boston Celtics koçu Joe Mazzulla, Jayson Tatum'ın aşil tendon sakatlığından dönüş takvimi konusunda henüz net bir beklenti oluşturamadıklarını açık bir dille ifade etti.
Geçtiğimiz sezon play-off'larda sağ aşil tendonunu koparan Tatum, bu tip sakatlıklarda sık görüldüğü üzere yaklaşık bir yıllık iyileşme süreci gerektiriyor.
Mazzulla, Marc J. Spears'a yaptığı açıklamada,
"Hiçbir fikrim yok. Hiç düşünmedim bile. Tek önemsediğim şey onun takımın bir parçası olması ve bu durum onun karakterinin bir göstergesi," dedi.
Tatum, parkelerden uzak olmasına rağmen takımdan kopmayarak seyahatlere katılıyor, idmanlarda çalışıyor, film odasında bulunuyor ve şut antrenmanlarında yer alıyor. Koç, bu durumu şu sözlerle anlattı:
"Her maçta benchte. Seyahatlerde bizimle. Antrenmanlarda çalışıyor. Taktik odalarında bulunuyor. Her antrenman öncesi orada. Liderliğini varlığıyla yapıyor. Ne zaman döneceği belirsiz olsa bile geri dönüşüne böyle hazırlanıyor. Önemli olan tek şey bu."
Mazzulla, böyle dönemlerde takımın birlik içinde kalmasının önemine değinerek Tatum'ın bu konuda mükemmel bir örnek teşkil ettiğini söyledi.
Tatum'ın yokluğunda Celtics'in potansiyeli sınırlı kalmış durumda. Doğu Konferansı'nda 11-9'luk dereceleriyle sekizinci sırada yer alan Boston, play-off yarışında üst sıraları hedeflemeye devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon play-off'larda sağ aşil tendonunu koparan Tatum, bu tip sakatlıklarda sık görüldüğü üzere yaklaşık bir yıllık iyileşme süreci gerektiriyor.
Mazzulla, Marc J. Spears'a yaptığı açıklamada,
"Hiçbir fikrim yok. Hiç düşünmedim bile. Tek önemsediğim şey onun takımın bir parçası olması ve bu durum onun karakterinin bir göstergesi," dedi.
Tatum, parkelerden uzak olmasına rağmen takımdan kopmayarak seyahatlere katılıyor, idmanlarda çalışıyor, film odasında bulunuyor ve şut antrenmanlarında yer alıyor. Koç, bu durumu şu sözlerle anlattı:
"Her maçta benchte. Seyahatlerde bizimle. Antrenmanlarda çalışıyor. Taktik odalarında bulunuyor. Her antrenman öncesi orada. Liderliğini varlığıyla yapıyor. Ne zaman döneceği belirsiz olsa bile geri dönüşüne böyle hazırlanıyor. Önemli olan tek şey bu."
Mazzulla, böyle dönemlerde takımın birlik içinde kalmasının önemine değinerek Tatum'ın bu konuda mükemmel bir örnek teşkil ettiğini söyledi.
Tatum'ın yokluğunda Celtics'in potansiyeli sınırlı kalmış durumda. Doğu Konferansı'nda 11-9'luk dereceleriyle sekizinci sırada yer alan Boston, play-off yarışında üst sıraları hedeflemeye devam ediyor.