Mauro Icardi planlarda yok!

Okan Buruk ve kurmayları, Arjantinli yıldız kalsa da yeni forvet istiyor. Aslan, Tangocu'dan yanıt bekliyor. Teknik ekip ise yeni sezonda Osimhen'in arkasına 2. forvet arıyor. İcardi kalırsa oynama süresi daha da azalacak!

calendar 29 Mayıs 2026 09:31
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Geride kalan sezon Osimhen'in arkasında bekleyen Mauro İcardi, oynadığı 47 maçın 19'una ilk 11 başladı. Sahada kaldığı 2 bin 93 dakikada 16 gol-3 asiste imzasını koyan İcardi'nin sözleşmesi sona eriyor.

Galatasaray'dan yeni teklif alan Arjantinli star, tatil dönüşünde cevabını verecek. Başkan Dursun Özbek'in kalmasını istediği İcardi'ye 1 yıl için 4 milyon Euro önerildi.

MENAJERİ TEKLİFİ YETERLİ BULMADI AMA...

Menajeri Elio Pino, 10 milyon Euro kazanan 33 yaşındaki oyuncusuna teklif edilen ücreti ve kontrat süresini yeterli bulmadı. İcardi'nin ise önceliği daha çok süre almak… Ancak Galatasaray cephesi, İcardi'ye yaptığı teklifi güncellemeyi düşünmüyor.

OKAN BURUK YEDEK GOLCÜ ARIYOR

Teknik direktör Okan Buruk da İcardi'nin durumundan bağımsız yedek golcü takviyesi istiyor. Arjantinli yıldıza göre planlama yapmayan Buruk, Osimhen'e alternatif yeni bir isim arıyor.

Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım için nabız yoklandı. Takımda kalırsa 3. forvet konumuna düşecek İcardi'nin ayrılma ihtimali daha yüksek.

94 DAKİKADA BİR KATKISI VAR!

Japonya'da tatilini sürdüren İcardi, bu sezon Süper Lig'de 31 maçta sahaya çıkarken 14 gol attı, 1 kez de asist yaptı. Toplam bin 313 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 94 dakikada bir skora katkı sağlamayı başardı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
