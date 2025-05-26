26 Mayıs
Hatayspor-Fenerbahçe
20:00
26 Mayıs
LASK-Hartberg
20:00
26 Mayıs
Elazığspor-Belediye Vanspor
20:00
26 Mayıs
Batman Petrolspor-Altınordu
20:00
26 Mayıs
KFUM-Vaalerenga
20:00
27 Mayıs
Red Bull Bragantino-Juventude
02:00
26 Mayıs
AFC Wimbledon-Walsall
17:01
26 Mayıs
Elversberg-FC Heidenheim
21:30
26 Mayıs
Ross County-Livingston
22:00
27 Mayıs
Criciuma-Coritiba
01:00
27 Mayıs
Cuiaba-Vila Nova
03:00
26 Mayıs
IK Brage-Utsiktens BK
20:00
26 Mayıs
IK Oddevold-Vasteras SK
20:00
26 Mayıs
Landskrona BoIS-Falkenbergs FF
20:00
26 Mayıs
IFK Norrkoeping-Mjaellby
20:00
26 Mayıs
Hammarby-Degerfors
20:10

Matheus Cunha, Manchester United ile anlaştı

Matheus Cunha Manchester United'a doğru, taraflar arasında anlaşma sağlandı.

calendar 26 Mayıs 2025 12:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Matheus Cunha, Manchester United ile anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Avrupa Ligi finalinde Tottenham'a kaybederek kötü bir sezon geçiren kırmızı şeytanlar, Premier Lig'i 15. sırada tamamlamasının ardından 35 yıl sonra ikinci kez gelecek sezon Avrupa'da mücadele edemeyecek.

Ruben Amorim, Rasmus Hojlund'un bekleneni verememesi ve Alejandro Garnacho ile Marcus Rashford'un yaz aylarında takımdan ayrılacak olması nedeniyle hücum opsiyonlarını güçlendirmek istiyor.

Cunha Haziran 2030'a kadar anlaşma imzalayacak ve 2031'e kadar opsiyonu olacak. Wolves 62.5 milyon sterlinlik serbest kalma bedelini taksitler halinde alacak.

BU SEZON NE YAPTI?

Şubat ayında Wolves ile dört yıllık yeni bir anlaşma imzalayan Cunha, bu sezon ligde 15 kez fileleri havalandırdı ve 6 asist yaptı.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.