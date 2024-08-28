Marvin Keller: ''İyi bir uykuyu hak ettik''

Galatasaray maçı sonrası Young Boys'un kalecisi Marvin Keller, turu hak ettiklerini ifade etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Marvin Keller: ''İyi bir uykuyu hak ettik''
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28 Ağustos 2024 01:27
Son güncelleme 28 Ağustos 2024 01:35
Galatasaray - Young Boys maçı sonrası kaleci Alan Virginius açıklamalarda bulundu.

Turu hak ettiklerini belirten Keller şöyle konuştu: "İnanılmaz! Galatasaray çok zor bir rakip, bunu biliyorduk ama iki harika performansla bu turu hak ettik. İyi hazırlandık çünkü buradaki atmosfer çok ateşliydi ve bunu görebiliyordunuz. Ben de çok rahattım. Şimdi kutlama yapıyoruz ve daha sonra ne olacağını göreceğiz. Büyük bir dayanışmayla savunma yaptık. Temiz bir uykuyu hak ettik."
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