Alan Virginius

"İnanılmaz! Galatasaray çok zor bir rakip, bunu biliyorduk ama iki harika performansla bu turu hak ettik. İyi hazırlandık çünkü buradaki atmosfer çok ateşliydi ve bunu görebiliyordunuz. Ben de çok rahattım. Şimdi kutlama yapıyoruz ve daha sonra ne olacağını göreceğiz. Büyük bir dayanışmayla savunma yaptık. Temiz bir uykuyu hak ettik."