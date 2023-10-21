Marius Sumudica: 'Oyuncular kalpten oynadı'

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 1-0 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, çok mutlu olduğunu söyledi.



Sumudica, maçın ardından yaptığı açıklamada, kazandıkları için çok memnun olduklarını belirtti.



Oyuncularını tebrik eden Sumudica, "Oyuncularımız çok fedakarlık ederek oynadılar. Kalpten oynayarak kazandık maçı. Bugünle beraber 17 maç oldu Sumudica bu takımın başındayken evimizde hiç kaybetmeyeli. Bu önemliydi. Evimizde gerçekten çok güçlü bir ekibiz. Tabii dışarda da kazanmamız lazım. Taraftarlarımızı da tebrik etmek istiyorum, yanımızdalar, desteklediler, bize çok yardımcı oldular. O yüzden taraftarlarımız her zaman en iyisini hak ediyorlar." diye konuştu.



Maçın çok kapalı olduğunu ifade eden Sumudica, şunları kaydetti:



"Taktiksel bir maç oldu. Böyle durumlarda iki takım taktiksel olarak kapandığı zaman duran toplardan da gol bulunabiliyor, bugün de bunu başardık. Gerçekten çok mutluyum bugün 9 puana ulaştık. Ama henüz hiçbir şeyi başarmadık. Bugün ve yarın bu galibiyeti kutlayacağız, gelecek hafta Beşiktaş maçını düşünmeye başlayacağız. Beşiktaş'a saygı duyuyorum. Rakip olarak, taraftar olarak saygı duyuyorum. Tabii Gaziantep FK oraya sadece bir gezi için gitmeyecek. Bu benim futbolcularıma mesajımdır. Takımım, futboclularım bir hata yapmadığı takdirde rakibin bize karşı galip gelmesi zor. Antalya bugün hiç pozisyona giremedi. İkinci yarı biraz oyunu kapatmaya çalıştım, 5-4-1 e döndük. İkinci yarı kalemize dahi gelemediler, iyi kapandık."



