Marcus Smart 6 hafta yok!

Memphis Grizzlies, guard Marcus Smart'ın sağ yüzük parmağındaki sakatlık nedeniyle önümüzdeki altı hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Marcus Smart 6 hafta yok!
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12 Ocak 2024 12:00
Memphis Grizzlies, guard Marcus Smart'ın sağ yüzük parmağındaki sakatlık nedeniyle önümüzdeki altı hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Ekip, Smart'ın sakatlığının proksimal interfalangeal eklem merkezindeki yırtılmadan kaynaklandığını ve Smart'ın altı hafta içinde yeniden değerlendirileceğini belirtti.

Smart, sakatlığı 9 Ocak'ta Dallas Mavericks'e karşı alınan 120-109'luk galibiyette yaşamıştı.

İstatistiksel olarak Smart, bu sezon maç başına kariyerinin en iyisi olan 14,5 sayı ortalaması yakalarken, ayrıca 2,7 ribaund, 4,3 asist ve yine kariyerinin en iyisi olan 2,1 top çalma ortalamasına da sahip.

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