Türkiye Kupası'nda kura heyecanı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi, cuma günü gerçekleştirilecek.
Kupada perşembe günü sona erecek 4. tur maçlarının ardından gruplar yarın belli olacak.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.
Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor'un yanı sıra 4. eleme turunu atlayan 19 takım katılacak.
Kupada perşembe günü sona erecek 4. tur maçlarının ardından gruplar yarın belli olacak.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.
Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor'un yanı sıra 4. eleme turunu atlayan 19 takım katılacak.