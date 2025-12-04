TFF'den Yasin Kol kararı!

Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde özellikle Galatasaray cephesinin tepkisini çeken hakem Yasin Kol, bu hafta Eyüpspor - Kayserispor maçında görev yapacak.
Cuma:
20.00 Galatasaray-Samsunspor: Mehmet Türkmen
6 Aralık Cumartesi:
14.30 ikas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe
7 Aralık Pazar:
14.30 Gençlerbirliği-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz
17.00 Kocaelispor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
20.00 Göztepe-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
8 Aralık Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK: Kadir Sağlam
20.00 Corendon Alanyaspor-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
Haftanın hakemleri:
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde özellikle Galatasaray cephesinin tepkisini çeken hakem Yasin Kol, bu hafta Eyüpspor - Kayserispor maçında görev yapacak.
Cuma:
20.00 Galatasaray-Samsunspor: Mehmet Türkmen
6 Aralık Cumartesi:
14.30 ikas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe
7 Aralık Pazar:
14.30 Gençlerbirliği-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz
17.00 Kocaelispor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
20.00 Göztepe-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
8 Aralık Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK: Kadir Sağlam
20.00 Corendon Alanyaspor-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
Haftanın hakemleri: