04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-147'
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
2-136'
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
0-035'
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
15:30
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
18:00
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

TFF'den Yasin Kol kararı!

TFF, Süper Lig'de haftanın hakemlerini açıkladı. Derbide Galatasaray'ın tepkisini çeken hakem Yasin Kol, Eyüpspor - Kayserispor maçında görev yapacak.

calendar 04 Aralık 2025 11:59 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2025 12:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde özellikle Galatasaray cephesinin tepkisini çeken hakem Yasin Kol, bu hafta Eyüpspor - Kayserispor maçında görev yapacak.

Cuma:

20.00 Galatasaray-Samsunspor: Mehmet Türkmen


6 Aralık Cumartesi:

14.30 ikas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

7 Aralık Pazar:

14.30 Gençlerbirliği-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

17.00 Kocaelispor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

20.00 Göztepe-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

8 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

20.00 Corendon Alanyaspor-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

Haftanın hakemleri:




 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
