Marcello Abbondanza, 8 yıl sonra tekrar Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın yeni antrenörü Marcello Abbondanza oldu. Marco Fenoglio ile yollarını ayıran Fenerbahçe, İtalyan antrenörle sözleşme imzaladı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Abbondanza, 2013-17 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştırmış; takımın başında 1 CEV Kupası, 1 Sultanlar Ligi, 2 Türkiye Süper Kupası kazanmıştı.
Abbondanza, 2013-17 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştırmış; takımın başında 1 CEV Kupası, 1 Sultanlar Ligi, 2 Türkiye Süper Kupası kazanmıştı.