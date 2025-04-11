Marcello Abbondanza, 8 yıl sonra tekrar Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe Medicana, Marco Fenoglio'dan boşalan antrenörlük görevine Marcello Abbondanza'yı getirdi.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Marcello Abbondanza, 8 yıl sonra tekrar Fenerbahçe'de!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Nisan 2025 12:03
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın yeni antrenörü Marcello Abbondanza oldu. Marco Fenoglio ile yollarını ayıran Fenerbahçe, İtalyan antrenörle sözleşme imzaladı.

Abbondanza, 2013-17 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştırmış; takımın başında 1 CEV Kupası, 1 Sultanlar Ligi, 2 Türkiye Süper Kupası kazanmıştı. 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery