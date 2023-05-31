ManU'dan forvete dev transfer hamlesi

Bu sezonu çalkantılı geçiren, üç farklı teknik direktör değiştiren Tottenham'da yıldız oyuncu Harry Kane'nin takımdan ayrılma ihtimali ortaya çıktı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kane için takımlar şimdiden sıraya girdi.



EN BÜYÜK TAKİPÇİ MANCHESTER UNİTED



Şampiyonlar Ligi vizesi alan Manchester United gelecek sezon sözleşmesi bitecek Harry Kane için Tottenham'ın kapısını çalacak. İngiliz basınına göre Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Levy, oyuncuyu hiçbir şekilde diğer İngiliz takımlarına satmak istemiyor. Ancak yüklü bir teklif gelirse oyuncuyu satmayı düşünebileceği vurgulandı.



İspanya basınına göre Real Madrid, Karim Benzema'nın takımdan ayrılması halinde, ilk hedef olarak Harry Kane'yi takıma kazandırmak istiyor. Daniel Levy, Real Madrid'den gelecek teklife daha sıcak bakıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuyu bedavaya göndermemek için Real Madrid'in teklifini kabul edebileceği iddia edildi.



GÖZÜNÜ REKORA DİKTİ



29 yaşındaki İngiliz santrafor Harry Kane, Alan Shearer'ın tüm zamanlarda Premier Lig'de en çok gol ata oyuncu ünvanını kırmak istediği ortaya çıktı. Alan Shearer'ın 260 golle zirvede olduğu rekoru korumak için yalnızca 48 gol daha atması lazım.



49 MAÇTA 32 GOL



Bu sezon Tottenham adına 49 resmi maça çıkan Kane 32 gol atıp 5'de asist yaptı. Premier Lig'de attığı 30 golle, gol krallığı listesinde 2. oldu.



