Manisa FK, puandan umutlu

1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, hafta içi mesaisinde evinde Play-Off'u hedefleyen Amed Sportif'le 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2 berabere kalarak teselli buldu.



İlk devreyi 2-0 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda oyuna ortak olan siyah-beyazlılar önce 62'de Oğuz'la penaltıdan farkı 1'e indirdi ardından 76'da Diallo'nun ayağından beraberliği yakaladı. İki farklı yenilgiden kurtulup 1 puanı hanesine yazdıran Manisa FK, 38 puana yükseldi ancak 33'üncü haftayı yine ateş hattında bitirdi.



Teknik Direktör Taner Taşkın ise bu periyotta alınan her puanın değerli olduğunu dile getirdi. İki haftadır iyi oynadıklarını ancak puan ya da puanlar alamadıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Bu maça mutlak galibiyet parolasıyla çıktık. Bizim de galibiyete ihtiyacımız vardı. Golü yediğimiz dakikaya kadar oyun kafa kafaya gidiyordu. İlk devre 2-0 mağlup olarak içeri girdik. Oyuncularımız ikinci yarı tamamen ortaya bir karakter koydular ve çok iyi mücadele ettiler. Takımımız gösterdiği mücadeleyle lige tutunmak istediklerini gösterdi. Kalan iç saha maçlarımızda bu maçtaki gibi taraftar desteğiyle oynarsak yenemeyeceğimiz takım yok" diye konuştu.



