Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Manisa FK ile Sakaryaspor karşılaştı. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manisa 2-1 kazandı.



Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Mehmet Uysal ve 88. dakikada Selim Ilgaz kaydetti. Sakaryaspor'un tek golü ise 90+2'de Hakan Yavuz'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte puanını 19'a yükselten Manisa FK, 5. sıraya yükseldi. 15 puanda kalan Sakaryaspor ise 9. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Manisa FK, deplasmanda Bandırmaspor'la karşılaşacak. Sakaryaspor ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.















