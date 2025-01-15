Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da!

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçında Manisa Basket, Almanya'nın Niners Chemnitz ekibini 87-84 yendi ve seride durumu 2-0 yaparak son 16 turuna yükseldi.



Chemnitz kentinde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Manisa Basket, ilk çeyreği 26-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Alman ekibi üstünlüğü ele geçirdi ve soyunma odasına 44-43 önde gitti.



Saben Lee'nin etkili performansıyla üçüncü çeyreği 68-65 önde tamamlayan Manisa Basket, son çeyrekte de üstünlüğünü korudu ve maçtan 87-84 galip ayrıldı.



Sahasındaki ilk maçı da 87-86 kazanan Manisa Basketi, bu galibiyetle seride 2-0 öne geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.



Manisa Basket, son 16 turu J Grubu'nda Unicaja (İspanya), Rytas (Litvanya) ve Galatasaray-Saint-Quentin eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.



