Manisa Basket salladı yıkamadı

Galatasaray, İstanbul'da konuk ettiği Manisa Basket'i uzatmalarda 115-105 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa Basket salladı yıkamadı
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05 Ocak 2025 13:44
Son güncelleme 05 Ocak 2025 13:45

Basketbol Süper Ligi'nde son ayların formda takımı Galatasaray'a İstanbul deplasmanında konuk olan Manisa Basket, baştan sona çekişmeli geçip normal süresi 99-99 biten maçı uzatmada 115-105 kaybetti.

Galatasaray bu galibiyetle üst üste 8'inci kez parkeden galip ayrıldı. Ligde 13 maçta 3 galibiyette kalıp seri yakalayarak alt sıralardan uzaklaşma fırsatını tepen Manisa ekibi hafta içinde çarşamba günü Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In etabındaki ilk sınavda Alman ekibi Niners Chemnitz'i avantaj elde etmek için konuk edecek. 

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