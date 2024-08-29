Mancini'den Galatasaray'a mesaj!

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, sarı-kırmızılıların sosyal medya paylaşımına, "Haydi Galatasaray" yorumunu yaptı.

Haber; Sporx.com
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Mancini'den Galatasaray'a mesaj!
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29 Ağustos 2024 21:12
Son güncelleme 29 Ağustos 2024 21:13
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'den sarı-kırmızılılara destek geldi.

İtalyan teknik adam, Galatasaray'ın sosyal medya gönderisine, "Come on Gala (Haydi Galatasaray)" yorumunu yaptı.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşımın ardından Mancini için çok sayıda yorum ve destek mesajı paylaştı.



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