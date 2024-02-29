Manchester United, 89'da turladı!

Manchester United, Nottingham Forest'ı deplasmanda 1-0 yenerek FA Cup'ta tur atladı. Manchester United'ın golü 89'da Casemiro'dan geldi.

Haber; Sporx.com
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Manchester United, 89'da turladı!
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29 Şubat 2024 00:44
FA Cup 5. tur mücadelesinde Manchester United, Nottingham Forest deplasmanına konuk oldu. Manchester United, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Erik ten Hag'ın ekibine galibiyeti getiren golü 89. dakikada Casemiro attı.

Bu sonucun ardından Manchester United, FA Cup'da tur atladı. Nottingham Forest, turnuvaya veda etti.

Çeyrek finale yükselen Manchester United, bu turda Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Manchester United, ligde pazar günü ezeli rakibi Manchester City'ye konuk olacak. Nottingham Forest, sahasında Liverpool'u ağırlayacak.

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