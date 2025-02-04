Manchester City, orta sahasına kavuştu: Nico Gonzalez

Manchester City, Porto'da forma giyen 23 yaşındaki İspanyol orta saha Nico Gonzalez'i 4.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester City, orta sahasına kavuştu: Nico Gonzalez
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04 Şubat 2025 02:00
Son güncelleme 04 Şubat 2025 02:24
Orta saha transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Manchester City, sonunda muradına erdi.

Manchester City, Porto'da forma giyen 23 yaşındaki İspanyol orta saha Nico Gonzalez'i 4.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
BARCELONA 24 MİLYON EURO KAZANDI

Manchester City, Nico Gonzalez için Porto'ya 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ancak oyuncunun bonservisinden yüzde 40 pay hakkı olan Barcelona, bu transferden 24 milyon euro kazanacak.

Nico Gonzalez, bu sezon Porto formasıyla çıktığı 29 maçta 7 gol 6 asistlik performans sergiledi.

TOPLAMDA 212 MİLYON EURO!

Öte yandan Manchester City, kış transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan Omar Marmoush'ı 75 milyon euroya, Lens'ten Abdukodir Khusanov'u 40 milyon euroya ve Palmeiras'tan Vitor Reis'i 37 milyon euroya transfer etti. İngiliz ekibi toplamda 212 milyon euro harcadı.
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