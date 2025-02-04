Orta saha transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Manchester City, sonunda muradına erdi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Manchester City, Porto'da forma giyen 23 yaşındaki İspanyol orta saha Nico Gonzalez'i 4.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Öte yandan Manchester City, kış transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan Omar Marmoush'ı 75 milyon euroya, Lens'ten Abdukodir Khusanov'u 40 milyon euroya ve Palmeiras'tan Vitor Reis'i 37 milyon euroya transfer etti. İngiliz ekibi toplamda 212 milyon euro harcadı.
Manchester City, Porto'da forma giyen 23 yaşındaki İspanyol orta saha Nico Gonzalez'i 4.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
BARCELONA 24 MİLYON EURO KAZANDI
Manchester City, Nico Gonzalez için Porto'ya 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ancak oyuncunun bonservisinden yüzde 40 pay hakkı olan Barcelona, bu transferden 24 milyon euro kazanacak.
Nico Gonzalez, bu sezon Porto formasıyla çıktığı 29 maçta 7 gol 6 asistlik performans sergiledi.
Manchester City, Nico Gonzalez için Porto'ya 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ancak oyuncunun bonservisinden yüzde 40 pay hakkı olan Barcelona, bu transferden 24 milyon euro kazanacak.
Nico Gonzalez, bu sezon Porto formasıyla çıktığı 29 maçta 7 gol 6 asistlik performans sergiledi.
TOPLAMDA 212 MİLYON EURO!
Öte yandan Manchester City, kış transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan Omar Marmoush'ı 75 milyon euroya, Lens'ten Abdukodir Khusanov'u 40 milyon euroya ve Palmeiras'tan Vitor Reis'i 37 milyon euroya transfer etti. İngiliz ekibi toplamda 212 milyon euro harcadı.