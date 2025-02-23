Manchester City - Liverpool: Muhtemel 11'ler

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya gelecek.
Etihad Stadyumu'nda oynananacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak. Mücadeleyi Manchester doğumlu hakem Anthony Taylor yönetecek. Kritik maç, beIN Sports 3'ten yayınlanacak.
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MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Ederson; Khusanov, Dias, Ake, Gvardiol; Gonzalez, Bernardo, Foden; Savinho, Marmoush, Haaland
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Diaz, Jota
EKSİKLER
Hafta ortasındaki Real Madrid mağlubiyetinin sadece sekizinci dakikasında yaşadığı sakatlığı nedeniyle ameliyat olması gerekebilecek olan John Stones'un yanı sıra Manuel Akanji, Oscar Bobb ve Rodri forma giyemeyecek.
Liverpool'un son iki Premier Lig maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Cody Gakpo, Joe Gomez, Conor Bradley ve Tyler Morton'un da bu maçta forma giymesi beklenmiyor.
MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Liverpool, bu sezon 26 maçta aldığı 61 puanla en yakın takipçisi Arsenal'in 8 puan önünde lider durumda bulunuyor. Bu sezon beklentilerin çok uzağında bulunan Manchester City, 44 puanla zirvenin 17 puan arkasına düştü.
Liverpool, sezonun ilk yarısında Manchester City'e karşı Anfield'da 3-0'lık skorla mağlup etti.
15 YILLIK SERİYİ BİTİRMEK İSTİYORLAR
Kırmızılar, 2015'ten bu yana Manchester City'i deplasmanda ilk kez mağlup etmek için sahada olacak.
Etihad Stadyumu'nda oynananacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak. Mücadeleyi Manchester doğumlu hakem Anthony Taylor yönetecek. Kritik maç, beIN Sports 3'ten yayınlanacak.
1000 TL'YE VARAN ÖZEL BONUSLARLA TUTTUR'DA OYNA!
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Ederson; Khusanov, Dias, Ake, Gvardiol; Gonzalez, Bernardo, Foden; Savinho, Marmoush, Haaland
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Diaz, Jota
EKSİKLER
Hafta ortasındaki Real Madrid mağlubiyetinin sadece sekizinci dakikasında yaşadığı sakatlığı nedeniyle ameliyat olması gerekebilecek olan John Stones'un yanı sıra Manuel Akanji, Oscar Bobb ve Rodri forma giyemeyecek.
Liverpool'un son iki Premier Lig maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Cody Gakpo, Joe Gomez, Conor Bradley ve Tyler Morton'un da bu maçta forma giymesi beklenmiyor.
MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Liverpool, bu sezon 26 maçta aldığı 61 puanla en yakın takipçisi Arsenal'in 8 puan önünde lider durumda bulunuyor. Bu sezon beklentilerin çok uzağında bulunan Manchester City, 44 puanla zirvenin 17 puan arkasına düştü.
Liverpool, sezonun ilk yarısında Manchester City'e karşı Anfield'da 3-0'lık skorla mağlup etti.
15 YILLIK SERİYİ BİTİRMEK İSTİYORLAR
Kırmızılar, 2015'ten bu yana Manchester City'i deplasmanda ilk kez mağlup etmek için sahada olacak.
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