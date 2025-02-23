Manchester City - Liverpool: Muhtemel 11'ler

İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Liverpool karşı karşıya gelecek. İşte maçtan son detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester City - Liverpool: Muhtemel 11'ler
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23 Şubat 2025 01:29
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya gelecek.

Etihad Stadyumu'nda oynananacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak. Mücadeleyi Manchester doğumlu hakem Anthony Taylor yönetecek. Kritik maç, beIN Sports 3'ten yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson; Khusanov, Dias, Ake, Gvardiol; Gonzalez, Bernardo, Foden; Savinho, Marmoush, Haaland

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Diaz, Jota

EKSİKLER

Hafta ortasındaki Real Madrid mağlubiyetinin sadece sekizinci dakikasında yaşadığı sakatlığı nedeniyle ameliyat olması gerekebilecek olan John Stones'un yanı sıra Manuel Akanji, Oscar Bobb ve Rodri forma giyemeyecek.

Liverpool'un son iki Premier Lig maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Cody Gakpo, Joe Gomez, Conor Bradley ve Tyler Morton'un da bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Liverpool, bu sezon 26 maçta aldığı 61 puanla en yakın takipçisi Arsenal'in 8 puan önünde lider durumda bulunuyor. Bu sezon beklentilerin çok uzağında bulunan Manchester City, 44 puanla zirvenin 17 puan arkasına düştü.

Liverpool, sezonun ilk yarısında Manchester City'e karşı Anfield'da 3-0'lık skorla mağlup etti.

15 YILLIK SERİYİ BİTİRMEK İSTİYORLAR

Kırmızılar, 2015'ten bu yana Manchester City'i deplasmanda ilk kez mağlup etmek için sahada olacak.


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