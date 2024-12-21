Manchester City'de çöküş dönemi!

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Aston Villa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester City'de çöküş dönemi!
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21 Aralık 2024 17:24
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City, Aston Villa deplasmanına konuk oldu. Villa Park'taki mücadeleyi ev sahibi Aston Villa 2-1'lik skorla kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Jhon Duran ve 65. dakikada Morgan Rogers attı. Manchester City'nin tek golünü 90+3. dakikada Phil Foden attı.

Bu sonucun ardından Aston Villa, 28 puana yükseldi. Manchester City, 27 puanda kaldı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın maç içerisindeki görüntüsü


MANCHESTER CITY'DE ÇÖKÜŞ DÖNEMİ

Manchester City, kötü gidişine bu maçta da son veremedi. Pep Guardiola'nın ekibi, tüm kulvarlarda oynadığı son 12 maçta 1 galibiyet aldı. City, bu süreçte 9 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.

Premeir Lig'de arka arkaya ikinci yenilgisini alan Manchester City'nin galibiyet hasreti de 3 maça yükseldi.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Manchester City, ligin bir sonraki haftasında Everton ile sahasında karşı karşıya gelecek. Aston Villa ise Newcastle United deplasmanına gidecek.

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