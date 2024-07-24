Mame Thiam'ın yeni takımı belli oldu!

Mame Thiam Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ile iki yıllık anlaşmaya vardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Mame Thiam'ın yeni takımı belli oldu!
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24 Temmuz 2024 09:49
Son güncelleme 24 Temmuz 2024 09:50
Transferin gözde isimlerinden Mame Thiam'ın yeni takımı merak konusuydu. Senegalli oyuncu, bir süredir devam eden görüşmeler kapsamında yeni takımı ile her konuda anlaşma sağladı.

 SEZONA DAMGA VURDU

Mame Thiam, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de sergilediği başarılı performansla birçok takımın transfer gündeminde yer alıyordu. Türkiye'de Kasımpaşa, Fenerbahçe, Kayserispor ve Pendikspor'da forma giyen Mame Thiam, geçen sezon Kayserispor ve Pendikspor'da toplam 37 karşılaşmada görev aldı ve 17 gol ile yedi asist yaparak 24 gole katkı sağladı. Kayserispor'da geçen sezon 19 maçta 12 gol kaydeden Thiam, Pendikspor'da ise 18 maçta 6 gol attı. Thiam, iki buçuk sezonda Kayserispor formasıyla 33 gol kaydederken 7 de asist yaptı. 31 yaşındaki Senegalli golcü, 4 kez A Milli Takım'da forma giydi.

EYÜPSPOR TRANSFERİ BİTİRDİ!

Thiam'ın ismi, uzunca bir süredir Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor ile anılırken oyuncuya başka teklifler olduğu da belirtiliyordu. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, transferde mutlu sona ulaşarak forvet pozisyonunu Mame Thiam ile güçlendirdi. Başarılı oyuncuyla dün yapılan görüşmeler sonucunda iki yıllık anlaşma imzalandı.

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