Maignan kırmızı gördü, Giroud kaleye geçti! Milan tek golle kazandı!

Serie A 8. hafta maçında Milan, deplasmanda Genoa'yı 1-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Milan'da kırmızı kart gören Maignan'ın yerine kaleye Giroud geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Maignan kırmızı gördü, Giroud kaleye geçti! Milan tek golle kazandı!
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07 Ekim 2023 23:52
Son güncelleme 07 Ekim 2023 23:57
Serie A 8. hafta maçında Milan, deplasmanda Genoa ile karşılaştı.

Genoa ev sahipliğinde oynanan maçı Milan 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 87. dakikada Christian Pulisic kaydetti.

90+9. dakikada kırmızı kart gören Maignan'ın yerine değişiklik hakkı kalmayan Milan'da kaleye Giroud geçti. Öte yandan Genoa'nın kalecisi Martinez de kırmızı kart gördü. Değişiklik hakkı bulunun ev sahibi ekipte yedek kaleci Leali oyuna girdi.

Milan bu sonuçla ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Genoa ise son 6 maçında sadece 4 puan toplayabildi.

Puanını 21'e yükselten Milan, liderliğini sürdürdü. Genoa ise 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, Juventus'u konuk edecek. Genoa ise Atalanta'ya konuk olacak.


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