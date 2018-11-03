Magic'ten Luke Walton'a sözlü uyarı!

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Los Angeles Lakers'ın basketbol operasyonları başkanı Magic Johnson'ın, takımın sezona etkisiz başlaması sonrası bu hafta baş antrenör Luke Walton'ı uyardığı bildirildi.Lakers koçluk personelinin, Johnson'ın son konuşmasından sonra biraz baskı hissettiği, fakat takım sahibi Jeanie Buss'ın Walton'a verdiği desteğin aynen devam ettiği belirtildi.Lig kaynakları, Luka Walton'la olan görüşmesi de dahil olmak üzere, Johnson'ın bu şekilde yönetme tarzının organizasyon boyunca bir ün kazandığını da açıkladılar.Lakers, sezonda 3-5 serisinde bulunuyor.