Lütfü Savaş: 'Tek başımıza yetemiyoruz'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şehir olarak depremin büyük bir tahribat yarattığını açıkladı.



Habertürk kanalına konuşan Savaş, "Bu çok büyük bir felaket. Yerel bir belediye olarak altından kalkamayacağımız bir felaket. Tespitlerimize göre Hatay'da 1200 bina yıkılmış durumda. Dışarısı 2-3 derece ve insanlar hipotermiden hayatını kaybedebilir. Çok hızlı bir şekilde herkesin kendi imkanlarını zorlaması gerekiyor. Gördüğümüz kadarıyla en büyük sıkıntı Kahramanmaraş ve Hatay'da." dedi.



Şehrin yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen Savaş, "Çok fazla insan panik halinde ve biz bulabildiğimiz insanları iş makineleri ile kurtarmaya çalışıyoruz. Dışarıdan daha zinde daha şuurlu insanlara ihtiyacımız var. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ