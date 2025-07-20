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Lunin Real Madrid'de kalıyor

Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin, başka takımlardan aldığı tekliflere rağmen Real Madrid'de devam etme kararı aldı.

calendar 20 Temmuz 2025 16:20 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2025 16:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lunin Real Madrid'de kalıyor
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Yeni sezon çalışmalarının başlaması ile birlikte İspanyol devi Real Madrid'in kadrosuşu şekillenmeye başladı.

Bu kapsamda Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin'in gelceği bir soru işaretiydi.

İspanyol basınının haberine göre Andriy Lunin, aldığı tüm teklifleri geri çevirdi.

Ukraynalı eldiven kariyerine Real Madrid'de devam edecek.

PERFORMANSI

Lunin, geçtiğimiz sezonda 14 maça çıktı ve 6 maçta kalesini gole kapattı.

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