Lunin Real Madrid'de kalıyor

Yeni sezon çalışmalarının başlaması ile birlikte İspanyol devi Real Madrid'in kadrosuşu şekillenmeye başladı.



Bu kapsamda Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin'in gelceği bir soru işaretiydi.



İspanyol basınının haberine göre Andriy Lunin, aldığı tüm teklifleri geri çevirdi.



Ukraynalı eldiven kariyerine Real Madrid'de devam edecek.



PERFORMANSI



Lunin, geçtiğimiz sezonda 14 maça çıktı ve 6 maçta kalesini gole kapattı.



