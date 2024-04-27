Jürgen Klopp'un ayrılık kararı almasının ardından Liverpool, yeni teknik direktörünü buldu.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Liverpool, Feyenoord ile Arne Slot için anlaşma sağladı.



İŞTE ÖDENECEK BONSERVİS



Haberde Hollandalı teknik direktör için İngiliz devinin 13 ila 15 milyon euro arası bir bonservis ödeyeceği belirtildi.



Arne Slot'un bir aksilik çıkmaması halinde yeni sezonda Liverpool'un teknik direktörü olacağı ifade edildi.



RESMİYETE DÖKÜLECEK



Taraflar arasında son görüşmelerin gerçekleştiği ve hafta sonunda resmiyete dökülebileceği kaydedildi.



JURGEN KLOPP'UN SLOT AÇIKLAMASI



Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Arne Slot için açıklamalarda bulundu.



"ÇÖZÜM SLOT OLURSA MUTLU OLURUM"



Klopp, kulübün yeni teknik direktörlüğü için adı geçen Arne Slot için gelen soruya, "Sürece dahil değilim ama onu çok beğeniyorum. Kulüp, Slot'un doğru kişi olup olmadığına karar verecek ve Slot görevi kabul edip etmeyeceğine karar verecek. Slot'un takımının futbol oynama şeklini beğeniyorum. Ben, Slot'u tanımıyorum ancak tanıdığım bazı insanlar onu tanıyor ve hakkında duyduğum her şey olumlu. İyi bir adam olduğunu söylüyorlar. İyi bir teknik direktör, iyi bir adam... Kulübün kararını sabırsızlıkla bekliyorum, eğer çözüm Slot olursa çok mutlu olurum." cevabını verdi.



ARNE SLOT: "LIVERPOOL'U İSTİORUM"



Jürgen Klopp, sezonun sona ermesiyle birlikte Liverpool'dan ayrılacak. Klopp'un ocak ayındaki ayrılık açıklaması sonrası İngiliz ekibinde gündeme gelen son isim Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot olmuştu. Hollandalı teknik adam, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Liverpool'un yeni teknik direktörü ben olmak istiyorum, kararım net. Feyenoord ve Liverpool görüşmelerde bulunuyor, neler olacağını bekliyorum. Kendime güvenim tam." ifadelerini kullanmıştı.





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