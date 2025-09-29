Liverpool, Galatasaray maçının kadrosunu açıkladı: 3 eksik

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde 30 Eylül Salı günü saat 22:00'de Galatasaray ile RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak
İngiliz devi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Galatasaray maçının 21 kişilik kadrosunu duyurdu. Buna göre Liverpool'un Galatasaray maçı kafilesinde şu isimler yer aldı:
Alisson, Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Salah, Bradley, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Ngumoha.
KADRODA 3 EKSİK
Öte yandan Liverpool'un UEFA listesinde yer alan Trey Nyoni, Federico Chiesa ve Jayden Danns, Galatasaray maçı kadrosunda bulunmuyor.
