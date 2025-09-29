29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
17:00
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Liverpool, Galatasaray maçının kadrosunu açıkladı: 3 eksik

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Liverpool, müsabakanın 21 kişilik kadrosunu açıkladı. İngiliz devinin UEFA listesinde yer alan 3 isim kafilede yer almadı.

Liverpool, Galatasaray maçının kadrosunu açıkladı: 3 eksik
Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde 30 Eylül Salı günü saat 22:00'de Galatasaray ile RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak 

İngiliz devi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Galatasaray maçının 21 kişilik kadrosunu duyurdu. Buna göre Liverpool'un Galatasaray maçı kafilesinde şu isimler yer aldı:

Alisson, Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Salah, Bradley, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Ngumoha.

KADRODA 3 EKSİK

Öte yandan Liverpool'un UEFA listesinde yer alan Trey Nyoni, Federico Chiesa ve Jayden Danns, Galatasaray maçı kadrosunda bulunmuyor.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
