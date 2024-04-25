Liverpool'a şampiyonluk yolunda Everton engeli!

Premier Lig 29. hafta maçında Liverpool, konuk olduğu Everton'a 2-0 kaybederek şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Liverpool'a şampiyonluk yolunda Everton engeli!
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25 Nisan 2024 00:08
Premier Lig 29. hafta maçında Everton ile Liverpool derbide karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan maçı Everton 2-0 kazandı. 

Everton'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Branthwaite ve 58. dakikada Calvert-Lewin kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Everton, puanını 33 yaptı. Liverpool ise 74 puanda kalarak şampiyonluk yolunda büyük fırsat tepti. 

Ligin bir sonraki maçında Everton, sahasında Brentford'ı ağırlayacak. Liverpool, West Ham'a konuk olacak. 

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